Momo Düşüşe Geçti

Galatasaray'a çok çabuk uyum sağlayan ve ilk 5 lig maçında 5 gol atan Mostafa Mohamed, sonrasında adeta yokları oynamaya başladı. Mısırlı golcü en son BB Erzurumspor maçında fileleri havalandırırken Hatayspor mücadelesinde de etkili olamadı. Teknik direktör Fatih Terim'in, zorlu Hatay deplasmanında Radamel Falcao'yu yedek başlatıp, ilk 11'de sahaya sürdüğü Mohamed, son derece etkisiz bir futbol ortaya koydu. Mısırlı golcü ikinci yarıda yerini Radamel Falcao'ya bıraktı.
Hatay deplasmanında 45 dakika sahada kalan Mostafa Mohamed ilk yarı boyunca sadece 16 kez topla buluştu. Ceza sahasında topla buluşamayan Mısırlı forvet, karşılaşmanın ilk bölümünde Sofiane Feghouli'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinden kaleye vurduğu şutta isabet bulamadı. Mohammed devreyi sadece 1 şut denemesiyle tamamlarken, özellikle takım arkadaşlarının kendisine pozisyon hazırlayamaması da dikkat çekti.
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