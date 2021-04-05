5 Nisan 2021 Pazartesi

Ligin ve İdmanların Yetersizliği


Dün Chelsea - WBA maçını izledim Diagne tank gibi güçlü

Burada ayakta duramıyordu Ligi daha ciddiye alma önemsemeden bağımsız Bu ülkede düzgün idman yok Kim gelse geri gidiyor.
Ortayı Yapan zaman:
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