50 Senelik Hizmet

"Şöyle bakıyorum; yarım asra yakın hizmet etmişim ben kulübüme. Bir örnek vereyim, bazen oyunculara 'bay' geçince 3 gün izin verdiğim zaman, bir yere gitmeyerek kendimi hiçbir yere gitmeyerek evde cezalandırıyorum. Geçen hafta, 6 ay görmediğim kızım Merve ABD’den geldi. Baba kız çok özlemiştik. Bir iki gün bırakmadık onu"
"Benim şöyle bir üçgenim var: Galatasaray, ailem, sevdiklerim. Ben bu üçgenin içerisindeyim 50 senedir. Ailesiyle, ailesi gibi saydığı dostlarıyla birlikte ve Galatasaray'la beraber olan bir üçgen içerisindeyim. Bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, bazen ben de yutkunuyorum. O arada da Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor. Onlara söz verdim. Kendimi üzüyorum. Unutulmamalı ki ben de insanım, kırılabilir üzülebilirim. Galatasaraylılara söz verdiğim için bir kez daha yutkunuyorum. Ailemle, ailem gibi dostlarımla ve Galatasaray'la yaşıyorum. Kazanıyor kaybediyoruz. Bunlar olabilir; ama esas kaybedilmemesi gerekenleri daha önce söyledim."
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