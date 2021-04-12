12 Nisan 2021 Pazartesi

Sonuç Hüsran


 “İyi mücadele ettik; ancak kazanamadık. Zor ve kritik bir maçtı. Son saniyeye kadar mücadele ederek şampiyonluk hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Puan kaybının birçok sebebi var. Bir kişi eksik kaldık ve son dakikalarda çok zorlandık. İnşallah bunu bir sonraki hafta telafi edeceğiz.Futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Bugün bir gol attım ama sayılmadı. Öncesinde el varmış. Bir dahaki maçta umarım tekrar gol atmaya başlarım.”


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