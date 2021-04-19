19 Nisan 2021 Pazartesi

Tazminat Zengini


Jose Mourinho'nun görevden alındıktan sonra kulüplerden aldığı tazminatlar;

2007 Chelsea: 21 milyon euro 2012 Real Madrid: 20 milyon euro 2015 Chelsea: 15 milyon euro 2019 Man Utd: 17 milyon euro 2021 Tottenham: 40 milyon euro
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