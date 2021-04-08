8 Nisan 2021 Perşembe

Neymar Etkisi


 Neymar, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 66 maçta 66 gole katkı yaptı.

🏟
 66 maç
Futbol topu
 41 gol
Negatif karede Latin büyük a harfi
 25 asist
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 