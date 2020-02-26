26 Şubat 2020 Çarşamba

Kadıköy Aslanları


20 senelik süreç sonunda oraya inançla gidip 50 bin taraftarı susturan aslanlara tebrikler.
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