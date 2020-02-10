Kasımpaşa 0 Galatasaray 3

Yine rahat kazanılan bir Kasımpaşa maçı oldu geçen sezonda 1-4 bitmişti. Ligin ikinci yarısı oyun planı daha anlaşılır, hızlı oynayıp erken skor bulmaya çalışan bir takım izledik. Mariano ve Feghouli kanadının iyi işlemesi hem skor bulmaya hem maç kazandırmaya başladı.
Lemina oyuna tempo Seri ise akıl katıyor. Az gol yeme konusu zaten iyidi şimdi hücumda gol bulmakta zorlanmıyoruz. Beş maç arka arkaya kazanmak bizi zirve yarışında tuttu. Puan farkı 10 iken şimdi sadece 3 !
Saracchi'yi 11 görünce şaşırmıştım nitekim 3. dk da ağrı hissetti ve çıktı. Gelecek maç riske etmeyip Kadıköy deplasmanına hazırlamak daha mantıklı olabilir.
Emre Akbaba her maç üzerine koyarak gidiyor, takıma hücumda çeşitlilik yaratma konusunda çok yetenekli.
Donk futbol için Joker kelimesinin sözlük karşılığı oldu iki sezondur. Anormal beklenti içinde olmazsan Linnes sol bek için ortalama performans gösteriyor.
İstikrar önemli ve belli ölçüde sağlandı. Yola devam.
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