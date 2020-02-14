14 Şubat 2020 Cuma

Ajax Dağılıyor


Yetiştir, verim al,sonra sat yeniden başa dön...Mükemmel döngü.
Ortayı Yapan zaman:
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