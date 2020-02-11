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Fener Ağlama #2
3-5 hakem hatasına maruz kalan hemen başlıyor ''Ligden çekilelim. '' Romantik isyankarlar o öyle taraftar gazı almaya benzemez. Bankalara yüzlerce milyon euro borcun varken gelecek yıllardaki gelirlerin bile temlikli iken öyle ''ben küstüm oynamıyorum'' diyemezsin,boş yapmayın.
Lehine ya da aleyhine hakem hatası yaşayan ne ilk ne de son kulüp FB...Önce kötü yönetimi kabul edin sonra taraftarı sokağa dökün...Fatih Terim Serdar'ı kovmasa maça çıkaracak stoperin yok. Zanka'yı sat,stoper diye aldığın Falette oynayacak seviyede değil,sonra ağla limit yok diye !
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