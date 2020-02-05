5 Şubat 2020 Çarşamba

Adam King


Haaland yine coştu, Salzburg 22 maç 28 gol , Dortmund 4 maç 8 gol...
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