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Fener Ağlama #3
Beinsports, Trtspor, Aspor hepsi aynı... FB nin maçlarında hakem kararlarını yorumlarken araya reklam alıyorlar. Bakıyorsun reklamların bazıları KOÇ şirketlerinin ! Kararlar tabii ki ne kadar ekmek o kadar köfte kuralına göre değerleniyor .Bak sen şu tesadüfe !
Hakem hata yapar yeter ki kötü niyetli ve tetikçi olmasın... Dün hakem kötü niyetli olsa Garry Rodrigues'in pozisyonuna da penaltı çalmazdı. Bu kadar yangın yapılacak maç değil. Bundan on kat fazla hakem faciası olan maçlar oluyor bu ülkede.
45 dk. kaleyi bulan şutun yok Kadıköy'de...Önce oynadığın futbolu sorgula sonra sıra hakem hata yaptı mı sorusuna gelir.
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