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Derbi Öncesi Kadro Tahminim
Arena'da baskılı oynarken Ahmet Çalık vasat bir stoper ancak Kadıköy'de kontrollü oynarken Ahmet bence başarılı olur. Ben olsam savunmada Mariano-Ahmet-Marcao-Saracchi , orta üçlüde Donk-Seri-Ömer ,hücumda Emre-Fegholui-Falcao yaparım..Terim Donk-Marcao orta saha Belhanda yapar
Hücumda ise Falcao yerine Adem ile başlarsa şaşırmam... Falcao'yu bu maçlar için aldık ve yılda 5-6 milyon Euro parayı bu maçlarda fark yaratmak için alıyor. Adem ne zaman görev verilse işini yaptı eyvallah ama Falcao varsa Falcao oynar 2+2=4 bu kadar net.
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