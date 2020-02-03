skip to main |
skip to sidebar
Mekanın Sahibi
"Ömer ve Adem çok iyi performanslar gösterdiler. Ömer'i yeni bir mevkide yeni bir Ömer olarak kazandığımız için mutluyum, bunu hak ediyor, iyi bir çocuk. Yeni arkadaşlar da çıkacak."
"2. yarı başlarken, puansal olarak rakiplerin kredisi bizde yoktu. Geriye dönüp son 2 dakikada bunu yedik, son dakikada şunu yedik demenin anlamı yok, onlar öyle olmasaydı, bunlar da böyle olmazdı."
Her teknik adamın idealleri vardır. Gönül ister ki hiç kaybetmeyelim ama çok kolay değil. Uçurumun kenarındasınız, en ufak bir kayıp sizi uzaklaştıracak. Şimdi bir kredi kazandık ama en üste, Galatasaray'ın olacağı yere çıkmak istiyoruz."
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder