26 Şubat 2020 Çarşamba

Kötü Eşleşme


Jailson ne kadar yavaş ise Onyekuru'da o kadar hızlı...Terim bu maça Onyekuru'yu çok iyi hazırlamış. Ben açıkcası 90 dk fizik gücü yok skora göre 60'tan sonra girer diye düşünürken 1. dk dan 110. dk ya kadar sahnede Onyekuru vardı helal olsun.
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