16 Şubat 2020 Pazar

Yarış Başlasın


Alanyaspor ve Sivasspor iki çiçek açınca bahar gelmeyeceğini artık anlamışlardır... Şampiyonluk potası artık 7 değil 3 takım arasında... FB ve BJK yarıştan kopar... Sahne artık Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un.
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