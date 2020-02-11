11 Şubat 2020 Salı

Hagi'nin Takımı


Gheorghe Hagi: "Dünyanın en iyi oyuncuları kimler? Liverpool, dünyadaki en iyi oyunculara mı sahip? Neden şu an dünyanın en iyi takımı Liverpool? Çünkü, Jürgen Klopp'un bir vizyonu var. En zor şey, bir takımı satın almak değil bir takımı kurmaktır.
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