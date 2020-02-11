skip to main |
skip to sidebar
Sezar'ın Hakkı Sezar'a
Ali Koç: "Programa az bir süre kala Suriye'den çok acı bir haber aldık, 5 kahraman askerimizi şehit verdik, 5 askerimiz yaralı. Bugün gündem programını yapmama kararı aldık. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır versin"
Çok eleştiririm çok sallarım ama şimdi hakkını teslim etmem gerekir.Çoğu kişi gibi ezber cümlelerle baş sağlığı dileyip normal akışına devam etmedi.Tebrikler,çok duyarlı ve şık bir davranış.Hiçbir kupa,hiçbir şampiyonluk,hiçbir maç bu ülke için şehit olan askerlerden önemli değil.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder