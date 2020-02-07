Lemina & Melo

1 milyon Euro’ya kiralanan ve Galatasaray’da 2 milyon 50 bin Euro’ya oynayan Lemina’nın, 13 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar’ın bu opsiyonu kullanma ihtimali çok zor görünüyor ve kulüpte de bu yönde bir çalışma yok. Hedef, tıpkı Felipe Melo’da yapıldığı gibi, Lemina’yı üst üste kiraladıktan sonra bonservisiyle renklere bağlayabilmek. Bu nedenle 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun tekrar kiralanması planlanıyor.
Galatasaray’ın bu operasyondaki en büyük kozu Mario Lemina’nın isteği olacak. İlk olarak yıldız futbolcuyla bir görüşme yapan ve kalma durumunu soran Sarı-Kırmızılı yetkililerin, “Burada kalmayı çok isterim. Kulübümle anlaşırsanız, kariyerime Galatasaray formasıyla devam etmek istiyorum” cevabı alması üzerine temasları başlatmaya karar verdiği öğrenildi. Eğer Lemina bir sezon daha kiralanabilirse ve aynı performansı sürdürürse, bu kez bonservisinin alınması da gündeme gelebilir.
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