Bireysel Analiz

Muslera : Ligin tartışmasız en iyi kalecisi ve çok şampiyonlukta direkt katkısı var. Bu sezon performansını neredeyse tüm sezona yaydı. Başka vasat kaleci olsa Ekici'nin frikik atışında golü yer onu kahraman yapardı.
Mariano: Sezon sonuna kadar sakatlık yaşamaz ise katkı vermeye devam edecek o çok belli oldu.
Donk: Çok soğukkanlı ve temiz oynuyor. Beklentiyi aştı ve derbide gol attı.
Marcao: Kart ve penaltı potansiyeli maalesef yüksek ama bence iyi futbolcu. Luyindama onun çok arkasını topluyordu Donk pek o tarz savunma yapmıyor doğal olarak. Ceza sahasında kayarak müdahale işlerini bırakmalı.
Saracchi: Tam kendini bulmuşkan adele sakatlığı yaşadı ama çabuk döndü. Terim futbolunda önemi büyük ve katkı verecektir.
Seri: Seri seriye son verdi... Lemina'nın yokluğunu aratmadı desem anlarsınız ne top oynadığını. Bu maç gerçekten Xavi gibi futbol oynadı. Sert,soğukkanlı ve dengeli...
Belhanda: Ne yaptı ne etti yine kendini attırmayı başardı...Orta saha üstünlüğü için taktik gereği Emre'te tercih edildi. Altay'ın hatasında golü atsa taraftarla barışırdı bana göre...İhtiyaç olduğunda mecburen oynayacak belli oldu. Terim'in gözünde kredisi olsa bile taraftarın gözünde yok.
Ömer: Orta sahada sol bekten elbette çok daha yararlı oynuyor. Çok katkı verdi helal olsun.
Feghouli: Hala çok yetersiz ve şampiyonluk gelmez ise sorumluların başına onu yazarım. İyi oldu mu bu ligi domine edip takımı şampiyon yapacak seviyede...Bunu iki sezon gördük ve yaptı. Hala o parayı alıyorsan yine yapacaksın.
Onyekuru: Sıtma hastalığı sonrası verim almak zor diyorduk çabuk toparladı ve bu maça damga vurdu. Terim'in has adamı ve o da hocasını ve takımı çok seviyor.
Falcao: Adam marka,adam kalite...O topa gelip o penaltıyı o kadar rahat atmak çok zor iş.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder