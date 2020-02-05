5 Şubat 2020 Çarşamba

CR7 30+ Sonrası


Cristiano Ronaldo’nun 30’lu yaşlarında attığı gol sayıları: 30 Yaş: 58 Gol 31 Yaş: 54 Gol 32 Yaş: 53 Gol 33 Yaş: 49 Gol 34 Yaş: 43 Gol Gerçekten inanılmaz. Ronaldo’nun 30’lu yaşları, birçok oyuncunun en iyi döneminden bile daha iyi!
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