3 Şubat 2020 Pazartesi

Kalması Doğru Kararmış


Son 4 maçta 3 asist oldu. CL yoğunluğu bitip sadece lig olunca yarım sezon daha devam etmek mantıklıydı...Türkiye kupası maçlarında da kesinlikle Linnes ve Şener oynamalı... Mariano bize lig yarışında gerekli.
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