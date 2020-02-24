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Dün Açılan Pankart Hakkında
Kimse kimseyi sevmek zorunda değil elbet ama bu, içinde herhangi bir zeka ya da espri unsuru barındırmayan çirkin bir nefret dilidir..Bu pankartı 3-5 taraftar açsa derim ki münferit bir olay...Çok daha ağır ifade hatta küfür içeren pankartlar oldu geçmişte...Ve bir takımın taraftarı yaptı diğeri yapmadı demiyorum. Ancak oraya o şekilde açılan pankart kulübün resmi görüşü gibi ifadeye denk gelir bu yakışıksız. Emniyet,valilik,güvenlik onayı olmadan o pankart ne içeri girer ne asılır. Kimse masal anlatmasın. 6222'lik bir ötekileştirme daha ötesi bir nefret suçudur.
Bu dilin, bir derbide, koskoca bir pankartla afişe edilmesi masum bir fanatizmin ötesinde, planlı ve organize bir çirkinlik göstergesidir.
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