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Şampiyonluk Yolunda
Uğur Meleke: "Maçın yıldızları Linnes, Adem ve Emre Akbaba’ydı desem, herhalde delirdiğimi düşünürsünüz. Nasıl yani, oynamadıkları (ya da çok az oynadıkları) halde mi? Evet, aynen öyle. Sebebi: hangi mesleği icra ediyorsan et, alternatifin kadar güçlüsündür."
"Linnes, Galatasaray saflarına katıldığından beri Mariano’nun çıkışı ortada. Emre ve Adem’in muhteşem Ocak-Şubat performansları, Falcao’yu, Ömer’i, Feghouli’yi istim üstünde tutuyor. Galatasaray, bugün ülkenin en iyi kadrolardan biri. Belki de en iyisi."
"Son çeyrek asrın Süper Lig’de en başarılı takımı 12 şampiyonluk ve 8 Türkiye Kupası ile Galatasaray’dı.Bu başarıya ulaşırken çok önemli de bir meleke kazandılar:Galatasaray son bölüme yarış içinde girerse şampiyon oluyor.Galatasaray’ın genetiği oldu artık adeta bu."
"GS’ın son 12 şampiyonluğunun beşinde ilk devreyi lider bitirdi. 7 kez devreyi lider bitirmediği halde, ikinci yarılarda dönüp şampiyon oldu. Bunların beşinde devre sonunda ilk ikide bile değil. Tabii ki çeyrek yüzyıllık bu geleneği, Terim’den ayrı okuyamazsınız."
"Bu yıl da Terim’li GS, ilk devreyi 7. tamamladı;ama Mart itibariyle zirve ortağı. Bizde ligin 2 devresi birbirinden o kadar farklı oluyor ki, birine apertura (açılış),diğerine clausura (kapanış) ligi deseniz yeridir.Bu ülkenin ‘clausura ligi’ ustası da Galatasaray."
Maçta 53. dakikaydı. GS o sırada 2-0’ı bulmuş ve oyun rölantide. Muslera sakin bir gün geçirmiş, henüz kalesine gelen tek bir top yok. O dakikada Ramos, mükemmel bir şutla doksana gönderiyor. GS’ın kalesinde bir tarih yazıcı var adeta. Yazmaya da devam ediyor."
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