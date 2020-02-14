14 Şubat 2020 Cuma

Buffon Yaşayan Efsane


Gigi Buffon: "Enrico Chiesa ve oğluna karşı oynadım. George Weah ve oğluna karşı oynadım. Paolo Maldini'ye karşı oynadım ve şimdi de oğlu Daniel'e karşı... Hepsinin formaları koleksiyonumda. Artık, torunlarını bekliyorum."
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