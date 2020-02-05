5 Şubat 2020 Çarşamba

Neuer'in Tekniği


Karl-Heinz Rummenigge: "Guardiola, şampiyonluğu önceden garantilediğimiz sezonda bir sonraki maçta Neuer'i orta sahada oynatmak istedi. Bunu yapmadık çünkü rakibe saygısızlık olabilirdi. Bence de Neuer orta sahada oynayabilecek tekniğe sahip"
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