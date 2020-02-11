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Hagi'nin Çocukları
Steaua Bükreş, Barcelona, Real Madrid ve Galatasaray gibi kulüplerin formasını giymiş, 80'lerin sonuna ve 90'ların tamamına damga vurmuş bir ikon Hagi! Dünya çapında bir yetenek. 124 kez Romanya formasını giydi, 34 golle en golcü isim. 1994 Ballon d'Or oylamasını dördüncü bitirdi. 1998'de FIFA tarafından yılın 11'ine seçildi. 33 yaşında Türkiye'de oynuyordu ve hala oyuna çok büyük etki ediyordu. Futbolu bırakmasının ardından kendi kulübünü kurdu: FC Viitorul! Hem sahibi, hem de yönetiyor. Çok meşhur bir akademisi var ve bu akademiye kısaca, 'Hagi'nin Çocukları' deniyor.
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