24 Şubat 2020 Pazartesi

Stresli Anlar Onun İşi





Psikolojik anlamda çok zor penaltıydı ama Falcao kariyerinde bu seviyede sayısız derbi oynadığı için mükemmel vuruşla golünü attı.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 