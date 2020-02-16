Fikstür Avantajı Hikayesi

FB'nin fikstür avantajı var diye masal anlatanlar çıksın konuşsun şimdi. Büyük takımsan ve şampiyonluk istiyorsan 17 takımla içerde dışarda toplam 34 maç yapıyorsun gerisi hikaye ! Bu lig artık sert ve neredeyse kolay maç yok.
Bu FB her sezon nasıl beceriyor Galatasaray’ı yenersek sezonu kurtarırız maçını oynamayı
Sezon Sonu Sözleşmesi Bitecek Futbolcular - *Sezon devam ediyor, şampiyonluk yarışı sürüyor. Ancak Fenerbahçe için işler iyi gitmiyor. 12 maçın en az 10 tanesini kazanamazsak şampiyonluk hayal olur...
5 saat önce
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