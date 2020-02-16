16 Şubat 2020 Pazar

Fikstür Avantajı Hikayesi

FB'nin fikstür avantajı var diye masal anlatanlar çıksın konuşsun şimdi. Büyük takımsan ve şampiyonluk istiyorsan 17 takımla içerde dışarda toplam 34 maç yapıyorsun gerisi hikaye ! Bu lig artık sert ve neredeyse kolay maç yok.
Bu FB her sezon nasıl beceriyor Galatasaray’ı yenersek sezonu kurtarırız maçını oynamayı
😂
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