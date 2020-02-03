Galatasaray 4 - Kayserispor 1

Ligin finaline 14 maç kaldı ve sadece iki haftada lider ile puan farkı 10'dan 5'e düştü...İlk devre çok puan kaybı olduğu için bu dönem o lüks yok maalesef. Çünkü rakip bir değil en az 3-4 takım iken sürekli kazanarak devam etmek gerekiyor.
Lemina-Saracchi-Falcao yokluğunda erken skor buldu takım.Mariano ve Donk müthiş oynadı,Adem yedek forvetin tanımı oldu resmen.
Haftalardır Feghouli'den katkı bekliyorduk o da kendine geldi nihayet. Muslera zaten ülkenin en iyisi her zaman aynı kalitede.
Lemina olmayınca Seri 6 numarada bocalıyor. Belhanda atsan atılmıyor satsan satılmıyor o zaman yeri geldiğinde faydalanmak şart oldu. Linnes iyi bir yedek ama 11 için zayıf kalıyor kabul etmek gerek.
Oyun hızlandıkça gerçek kimliğine geçiyor takım. Sola Saracchi ve Onyekuru daimi geçince çok daha iyi olacak bu kesin.
Mariano sağdan Ömer soldan müthiş kavisli paslar atıyor asiste dönüşen. Ömer ligde 9 asist ile zirveye çıktı.
Fenerbahçe maçına kadar Kasımpaşa ve Malatyaspor'u 6 puan ile geçersek zirve yarışını tekrar değerlendiririz.
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