8 Şubat 2020 Cumartesi

Honda Brezilya'da


Beni tanıyanlar bilir, sol ayaklı eski tip 10 numaranın hastasıyımdır... Keisuke Honda'nın yolu Galatasaray'dan geçer mi diye çok yazı yazdım. Honda Brezilya'da Botafogo ile futbola geri döndü...
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