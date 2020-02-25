25 Şubat 2020 Salı

Jokerin Yeni Tanımı


Geçen sezon ve özellikle bu sezon Donk başka seviyeye çıktı. Sahadaki performanstan öte söylediğim. Stoper,orta saha hatta golcü. Tribüne çıkar,kenarda bekler ...Sıfır sorun ve müthiş bir aidiyet duygusu ile görevine devam ediyor.

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