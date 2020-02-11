11 Şubat 2020 Salı

Kukla Federasyon


Ersun Yanal o kadar ağır ifadelerle konuşmasına rağmen PFDK'ya sevk edilmedi bile... Benzer konuşmayı Terim yapınca cezada alt sınır 4 maçtan başlıyor 14 maça kadar çıkıyor... Hepinizi üst üste koyup yine şampiyon olacak Mayıs'ı bekleyin.
Ortayı Yapan zaman:
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