3 Şubat 2020 Pazartesi

CR7 Atmaya Devam Ediyor



Cristiano Ronaldo, David Trezeguet’den sonra Juventus formasıyla üst üste 9 Serie A maçında da gol atmayı başaran ikinci oyuncu oldu.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 