2 Şubat 2020 Pazar

Hakan Ç. Bir Milan 10 Numarası


MS Milan 4 - Torino 2
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12' Bonaventura
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34' Bremer
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71' Bremer
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90+1' Hakan Çalhanoğlu
🚀
106' Hakan Çalhanoğlu
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108' Ibrahimovic — Milan, kupada yarı finale yükseldi.
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