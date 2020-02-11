11 Şubat 2020 Salı

Lukaku Rekor Kırdı


Romelu Lukaku, Inter formasıyla 'Fenomen' Ronaldo'dan daha az maçta 20 gol barajına ulaştı. Bazı Inter forvetlerinin 20 gole ulaşma süreleri
⚽️

🇧🇪
29 maç - Lukaku
🇧🇷
31 maç - Ronaldo
🇧🇷
37 maç - Adriano
🇦🇷
37 maç - Milito
🇦🇷
37 maç - Palacio
🇮🇹
38 maç - Vieri
🇦🇷
39 maç -Icardi
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