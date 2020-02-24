Fenerbahçe 1 - Galatasaray 3

Bir devrin sonu... 1999 yılından bu yana süren Kadıköy'de galip gelmeme durumu son buldu. Son yıllarda berabere bitiyor hatta son iki maçta hakem desteği ile yenilmiyorlardı. Maç başlamadan önce 11'leri görünce arkadaşlarıma Terim 66 yaşına geldi öyle bir 11 çıkarmış ve hazırlamış ki beraberlik istemiyor ya kazanır ya kaybeder dedim. Oynanan futbol beklentimin üstündeydi. Ben Falcao'yu istiyor ama Adem ile başlayacağını düşünüyordum. Emre kesin oynar diyen herkes Belhanda'yı 11'de görünce şaşırdı. Fatih Terim boşuna İmparator olmadı. Maça gerçekten bir hafta müthiş hazırlanmış Sahada ne planladıysa uygulattı resmen.
Lemina gibi bir güç yok iken Seri-Ömer-Belhanda ile orta saha üstünlüğünü aldı. Hele Tolgay 11'de başlayınca hakimiyet rakibe verilmedi diyebilirim. Emre Akbaba çok yetenekli ama orta saha futbolcusu değil Talisca,Alex gibi ikinci forvet ve Onyekuru,Falcao sahada iken Emre 11 başlasa bu orta saha üstünlüğü kurulamazdı.
Terim adeta satranç oynadı ve rakibi mat etti. Adem yerine Falcao oynayınca Serdar'ı kendine bağladı, hızlı Onyekuru ise Jailson ile kedi fare gibi oynadı. Maçın başında 3 net pozisyon bulduk ama atamadık. Penaltı dışında rakip resmen Galatasaray kalesine gelemedi. Hem Tolga hem Dirar kanatlarda çok verimsizdi üstüne Tolgay tercihi ile oyunu tutmaları mümkün değildi zaten.
Seri müthiş top oynadı,Donk ayrı bir hikaye yazıyor yine bu sezon. Maçta Saracchi aksadı o da normal sakatlık dönüşü Kadıköy deplasmanı biraz zorladı belki de.
Maç 1-0 olunca dağılmamak ve skor olarak karşılık vermek önemliydi.
Feghouli üst düzey oynamadan şampiyonluk zor hep söylüyorum...Büyük sakatlık yaşamaz ise bu takım 15-16 futbolcu ile şampiyonluk yolunda yürümeye devam eder.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder