Torrent'ten Açıklama

Tamamen düzensiz ve maalesef diyebileceğimiz bir maç oldu. Üç tane top direkt olarak içeri girdi. Muslera durduramadı. Oyuncularımıza tüm hafta boyunca söyledik. Orta açarak, ve serbest vuruştan sonra ikinci toplarla. Üçüncüsünden bahsetmeyeceğim bile. Bence şansaydı. Tamamen düzensiz oynadık. İstediğimiz gibi kanatlara açılarak oralardan oynayamadık. Oyun sitilinden çok kalbimizle oynadık. Kaybettiğimiz zaman normalde antrenörün suçudur ve bunu kabul etmek zorundayım."
"Altay maçında da ilk devre yakaladığımız beş pozisyonun hepsi gol olabilirdi. Bu maçta da aynı şekilde. Onlar 1,5 kere geldiler; ama üç gol attılar. O yüzden Galatasaray şu anda olduğu yerde. Şans eseri. Bir gün isterseniz kulübü hem içeride hem dışarıda nasıl bulduğumuzu anlatırsam belki anlarsınız."
“Geldiğimizde tamamen boş haldeydi. Kulüpte analist yoktu. Yangından mal kaçırıyormuş gibi bir ortamdayken üç tane maçımız oldu gelir gelmez. Burayı bu şekilde bulduk. Oyuncular kulübün sahibi olduğu en büyük değerler. Biz kulübü boş bir şekilde bulduk. Onlar sayesinde başta elimizden geleni yaptık; ama Galatasaray’ın 20 yıl öncesini unutun gitsin. Şu an gerçekliği yaşamamız lazım. Bizim karşılaştığımız, şu anda kötü durumda olan bir kulüp. Biraz dur demek gerekiyordu. En azından buna dur demeyi başardık. Son bir aydır çalışmak çok zor. Büyük vakit kayıplarına sebep olabiliyor. Çünkü kulüp durmuş durumda, ne transferleri yapabiliyoruz ne de kiralık gönderilecek veya alınacak oyuncuları yapabiliyoruz. Her şey durmuş durumda bir aydır. 30 gün boyunca her gün bu şekilde.”
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