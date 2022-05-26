26 Mayıs 2022 Perşembe

Bütün Yollar Roma'ya Çıkar


 Mourinho, Roma’ya geldiğinde eleştiriler vardı. Yine tarihe imza attı. Kupa deyince her yol Jose’ye çıkar.

Ortayı Yapan zaman:
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