23 Mayıs 2022 Pazartesi

Guardiola 32 Kupa Kazandı


 Pep Guardiola

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier Lig'i en çok kazanan ikinci teknik adam 1️⃣ Alex Ferguson - 13🏆 2️⃣ Pep Guardiola - 4🏆 🧣 Futbol tarihinde en çok kupa kazanan üçüncü teknik adam 1️⃣ Alex Ferguson - 49🏆 - 39 yıl 2️⃣ Mircea Lucescu - 35 🏆 - 41 yıl 3️⃣ Pep Guardiola - 32🏆 - 13 yıl
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