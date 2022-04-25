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Kazandığımız İçin Mutluyuz
Kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirten oyuncumuz, “Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün Altay'a karşı çok zor bir maç oldu. Altay'ı da tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı. Savaştık ve kazandığımız için çok mutluyuz. İstediğimiz gibi başlamadık sezona. Ben de performansımdan çok memnun değilim açıkçası. Bu camiaya gelirken ne kadar büyük beklentinin olduğunu da biliyordum. Yavaş yavaş kendimi toparlandığımı da düşünüyorum zamanla. Beklenen Berkan’ı göstermediğimin farkındayım.” if
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