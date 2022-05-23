23 Mayıs 2022 Pazartesi

Geri Dönen Genç Aslan


 Yunus Akgün bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 38 maçta 9 gol 17 asistlik skor katkısı sağladı.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 