30 Mayıs 2022 Pazartesi

Premier Ligde Transfer Zirvesi


 Premier Ligde M City Haaland'ı almışken Liverpool'un bence Lewandowski'yi alması gerek. Haaland beklenen etkiyi sağlarsa diğer takımlara geçmiş olsun. Son 5 sezonda 4 kere şampiyon olmuş takım ligin tozunu atmaya devam eder.

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