16 Mayıs 2022 Pazartesi

Haaland Transferi Üzerine


 Jürgen Klopp: "Manchester City'nin Haaland transferi maalesef çok iyi bir transfer. O gerçek bir canavar. Sadece Manchester City için değil, Premier Lig için de öyle."

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