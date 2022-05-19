19 Mayıs 2022 Perşembe

Loser Rangers


 Rangers 4. kez Avrupa Kupaları'nda finalde kaybetti.

🏆Avrupa Kupa Galipleri Kupası: 1960-61, 1966-67 🏆UEFA Kupası/UEL: 2007-08, 2021-22
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