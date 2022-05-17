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İstediğimiz Şekilde Oynadık
Oynamak istediğimiz şekilde oynadık. Rakip ilk geldiği pozisyonda gol atmayı başardı. İlk yarıda çok fırsat yakaladık. Bazen istediğiniz gibi olmuyor. Ceza sahasından ceza sahasında nasıl oynanacağını teknik direktör planlar. Bizim de planımız bu yöndeydi. İlk yarıda birçok fırsat yakaladık. Onlar bir kere gelip bir gol atmayı başardılar. Böylelikle devre arasında 1-1 eşitlikle gittik. Galatasaray’da bu sene en çok sıkıntı yaşadığımız olay da buydu. Çok pozisyona girip atamıyorduk. Çok fazla fırsata ihtiyacımız oluyordu. Bunu değiştirmemiz gerekiyor.”
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