23 Mayıs 2022 Pazartesi

Zlatan Yine Şampiyon


 Zlatan, 40 yaşında. 🇸🇪

32 kupası var. 🏆 ▪️ "Bu şampiyonluğu Mino Raiola'ya adıyorum."
Ortayı Yapan zaman:
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