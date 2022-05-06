6 Mayıs 2022 Cuma

Olmadığı Masa Yok


Avrupa kupaları tarihinde dört farklı takımla finale çıkan ilk teknik direktör Jose Mourinho oldu:

Porto (UEFA Kupası & Şampiyonlar Ligi) Inter (Şampiyonlar Ligi) Manchester United (Avrupa Ligi) Roma (Konferans Ligi)
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