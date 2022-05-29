29 Mayıs 2022 Pazar

Talibi Değil Sahibi


 Pas yüzdesi Şut sayısı

Ceza sahasına koşu Engellenen şut Gol beklentisi İşin ansiklopedisi ! Dünyada bu takımları üst üste yenecek başka takım yok Futbolcudan bağımsız kulüp kültürü bu
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