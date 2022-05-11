11 Mayıs 2022 Çarşamba

Gerçek Taraftar


 Roma, geçtiğimiz ekim ayında Bodo Glimt'e 6-1 kaybettikleri maçı seyreden 161 taraftarını Avrupa Konferans Ligi finaline götürme kararı aldığını açıkladı.

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